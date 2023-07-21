Такое заявление сделали во Франции

Советник французского президента по внешней политике Эммануэль Бонн в беседе с американскими журналистами заявил, что Китай пришел на помощь России в СВО. Парижу известно о поставках Пекином "значительных военных мощностей" для использования в украинском конфликте. На все уточняющие вопросы, идет ли речь о вооружении, он отвечал уклончиво.

"Есть признаки того, что они делают вещи, которые мы хотели бы, чтобы они не делали", – сказал он.

Позже Париж уточнил, что речь идет о технологиях двойного назначения и нелетальной помощи – к примеру, шлемах и бронежилетах.

На вопрос, что Пекин не должен делать в текущей ситуации, Бонн указал на поставку вооружения и экономическую поддержку российской стороне.

"Больше всего нам нужно воздержание Китая", – подчеркнул он.

В России и Китае отрицают, что китайцы оказывали подобную поддержку. Хотя обе стороны отмечают, что между странами довольно тесные партнерские связи.