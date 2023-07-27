День памяти детей-жертв конфликта в Донбассе: траурная акция прошла в Москве

День памяти детей-жертв конфликта в Донбассе: траурная акция прошла в Москве
Фото: редакция
Чиновники возложили цветы к памятнику

Траурная акция, устроенная в честь дня памяти детей-жертв конфликта в Донбассе прошла сегодня на площади Донецкой Народной Республики. Проведена она была по инициативе сенатора Российской Федерации Натальи Никоноровой.


Поддержали ее столичные депутаты: члены Госдумы Нина Останина, Татьяна Буцкая, Бадма Башанкаев, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий Сучков. Не остались в стороне от общего горя и сенаторы, представляющие новые регионы России: ЛНР представляли Ольга Бас и Дарья Лантратова, а из Севастополя прибыла, чтобы возложить цветы, Екатерина Алтабаева.

"Гибель каждого ребенка звучит болью в наших сердцах. Сегодня мы скорбим вместе с их родителями, родственниками, близкими", – поделились присутствующие.


Посетили памятную акцию и обычные горожане, каждый из которых захотел разделить эту боль, почтить память каждого из тех невинных детей, чье имя появилось на памятнике "Ангелы Донбасса". Присутствующие в знак протеста против поддержки, оказываемой Украине, вышли с фотографиями погибших малышей к посольствам 12-ти стран, каждая из которых снабжает оружием разгоревшийся кровавый конфликт.

"Скорбим и молимся, чтобы Аллея ангелов больше никогда не пополнялась. Верю, что все виновные понесут заслуженное наказание", "Мы просто обязаны выполнить все задачи Специальной военной операции и донести до всего мира правду о зверствах неонацистов", "Сегодня с нами вся Россия. Благодарю каждого, разделившего с нами этот скорбный день!", – подчеркнули неравнодушные.


Напомним, что площадь Донецкой Народной Республики учредили в столице в прошлом году на перекрестке Большого Девятинского переулка, а также Конюшковской улицы. Расположена она прямо под окнами посольства США в Москве.

Источник: Телеграм, канал "РИА Новости" ✓ Надежный источник
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