Дрон сбили под Москвой

Киевский режим не прекращает попытки напасть на главный город нашей страны. Сегодня, 28 июля, московский градоначальник Сергей Собянин рассказал об очередной попытке нападения на Белокаменную.



Известно, что вражеская летательная техника была сбита силами ПВО неподалеку от столицы страны. Об этом сообщает телеканал "360".



Слаженные действия бойцов нашей армии защитили Москву от агрессии неприятеля, отмечает информационный ресурс "Общественная служба новостей".



По имеющимся данным, инцидент обошелся без разрушений и пострадавших, добавляет интернет-издание URA.RU.

