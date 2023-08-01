ВСУ атаковали корабли Черноморского флота России

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Представители киевского режима продолжают вероломные атаки на нашу страну. Стало известно, что в ночь на вторник, 1 августа, боевики украинской армии попытались нанести удар по кораблям Черноморского флота РФ.
Такие сведения общественности сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, пишет информационный ресурс "Радио 1".
Благодаря слаженным действиям российских защитников, вероломная попытка противника потерпела крах, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Украинцы пытались атаковать наши корабли водными беспилотниками, катера были ликвидированы, добавляет телеканал RT.
Инцидент произошел ночью 1 августа
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