ВСУ атаковали корабли Черноморского флота России

Инцидент произошел в ночь на 1 августа

Представители киевского режима продолжают вероломные атаки на нашу страну. Стало известно, что в ночь на вторник, 1 августа, боевики украинской армии попытались нанести удар по кораблям Черноморского флота РФ.

Такие сведения общественности сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, пишет информационный ресурс "Радио 1".

Благодаря слаженным действиям российских защитников, вероломная попытка противника потерпела крах, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Украинцы пытались атаковать наши корабли водными беспилотниками, катера были ликвидированы, добавляет телеканал RT.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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