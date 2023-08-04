Метили сразу по двум странам: названа причина атаки Новороссийска

Достичь цели дронам ВСУ так и не удалось

Минувшей ночью украинские наводные беспилотники атаковали новороссийский порт. Очевидцы сообщали о взрывах в акватории города и села Мысхако. Эксперты рассказали, почему украинцы решили ударить именно по этому объекту.

По их мнению, основной целью являлся Каспийский трубопроводный консорциум, который занимается отправкой нефти за границу. Киев метил сразу по двум странам: России и Казахстану, поскольку республика использует порт для переправки собственного топлива.

Известно, что в итоге КТК не получил никаких повреждений – его работа продолжается в прежнем режиме. Об этом сообщил гендиректор консорциума Николай Горбань.

"Отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкеры", – заявил он.

Пока возобновления морского сообщения нет, корабли ждут команды от капитана порта.

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил атаку на портовую инфраструктуру, передает телеканал "360". По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

В российском Минобороны указало, что атаку ВСУ удалось отбить кораблями, которые осуществляли охрану внешнего рейда порта Новороссийска, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".