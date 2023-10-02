На Украине заявили о ракетном ударе по важному объекту под Харьковом

ВСУ понесли серьезный ущерб

Конфликтная ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, продолжается. Представители Незалежной рассказали, что недавний мощный ракетный удар привел к серьезным повреждениям.

Речь идет об обрушении ракет на важный объект под Харьковом. Такой информацией с общественностью поделился руководитель местной администрации Олег Синегубов, передает информационный ресурс URA.RU.

По данным, которые предоставил высокопоставленный представитель Незалежной, пять мощных ударов уничтожили ракеты С-300.

Напомним, накануне также стало известно о мощных взрывах в Харькове и Киеве. Об этом сообщали журналисты телеканала "360".

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

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