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Конфликтная ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, продолжается. Представители Незалежной рассказали, что недавний мощный ракетный удар привел к серьезным повреждениям.
Речь идет об обрушении ракет на важный объект под Харьковом. Такой информацией с общественностью поделился руководитель местной администрации Олег Синегубов, передает информационный ресурс URA.RU.
По данным, которые предоставил высокопоставленный представитель Незалежной, пять мощных ударов уничтожили ракеты С-300.
Напомним, накануне также стало известно о мощных взрывах в Харькове и Киеве. Об этом сообщали журналисты телеканала "360".
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