Черноморский флот уничтожил морской дрон ВСУ у Крыма

Вертолет поразил безэкипажный катер

Ударный вертолет Ка-29 Черноморского флота поразил украинский морской дрон, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщает Минобороны России.

Источник отмечает, что БПЛА "засекли" в северо-западной части акватории. Безэкипажный катер был уничтожен.

В ночь на 6 октября ВСУ также пытались атаковать Севастополь, в результате атаки, утверждает губернатор города, ВС России ликвидировали два надводных дрона.

А телеканал "360" сообщает, что российская группировка "Днепр" уничтожила станцию РЭБ "Пластун" под Херсоном. Противник потерял две единицы техники, погибли 12 военнослужащих ВСУ.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", в ЛНР обнаружили тайник украинских диверсантов с иностранным оружием – гранатометы и взрывчатку.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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