Военкор угодил в скандал после вопроса Путину на "Прямой линии"

Оказалось, что проблемы на самом деле не было

В конце декабря во время прямой линии "Итоги года с Владимиром Путиным" известный военный корреспондент "Первого канала" Дмитрий Кулько спросил у президента, почему раненые в зоне СВО военные после лечения в госпитале должны отправляться обратно на фронт, чтобы пройти военно-врачебную комиссию. Он отмечал, что делать это с их состоянием здоровья тяжело и обращался к лидеру, надеясь на решение проблемы. Путин, в свою очередь, дипломатично отмечал, что, согласно его данным, солдатам можно проходить ВВК и в местах реабилитации. В итоге после этого вопроса военкор угодил в скандал.

Оказалось, что вскоре Кулько заявил, будто бы оборонное ведомство сразу после его вопроса начало решать проблему, возникло обсуждение. После этого другие военные обозреватели и СМИ сообщили, что изначально военкор задал вопрос о несуществующей трудности, обвинив его в поиске быстрой славы на остросоциальной теме.

Владимир Путин в начале года лично посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, чтобы прояснить ситуацию. Он спросил у военных, правда ли, что им приходится ехать в свои части для прохождения медицинской комиссии после ранения. По его словам, в Минобороны эту информацию опровергают. Солдаты, в свою очередь, подтвердили, что все документы они могут оформить на месте, и никто их обратно в зону СВО не гонит.

Замминистра обороны Николай Панков в беседе с президентом выразил мнение, что военкор Кулько оговорился, поскольку отправка раненых военных для ВВК в своих частях не соответствует здравому смыслу.

В Интернете полагают, что на самом деле журналист выдумал проблему, чтобы попиариться на ней, хотя для сотрудников "Первого канала" такое поведение не является типичным.