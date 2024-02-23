Воробьев провел телемост с военными из Подмосковья и их близкими

Губернатор Московской области Андрей Воробьев при поддержке Минобороны организовал телемост с военнослужащими и их семьями. О прошедшей в региональном филиале фонда "Защитники Отечества" онлайн-встрече сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

"Мы понимаем, как вы беспокоитесь о семьях. И наша задача – делать все, чтобы тыл здесь был прикрыт. Мы не можем заменить вас, но поверьте, стараемся делать все от нас зависящее. Мы вас ждем, мы вами гордимся! Всем ребятам, которые сейчас на задании, передавайте низкий поклон. Сделаем все, чтобы с нашей стороны все вопросы были закрыты", – подчеркнул губернатор Подмосковья.

Бойцы в свою очередь выразили благодарность за помощь и поддержку, полученную от региональных властей, а также радость от возможности увидеть своих близких.

"Некоторые мужчины едва сдерживают слезы, потому что давно не видели родственников. Вернулись с боевых задач буквально вчера и сразу сюда, к вам. Андрей Юрьевич, спасибо за предоставленную возможность пообщаться с родными. Мы очень это ценим и надеемся, что впредь это станет доброй традицией", – отметил один из военных.

Как отметили участники телемоста, встреча была эмоциональной и зарядила всех позитивом, надеждой на возвращение домой после успешного выполнения боевых задач.

Губернатор Подмосковья пообещал продолжить поддержку военнослужащих и их семей, отметив, что полк Московской области собрал добровольцев, офицеров и солдат с высокой степенью ответственности.

"Я чувствую перед вами большую ответственность. Мы тоже молимся и верим в наших ребят. Каждый на своем месте должен делать максимум", – сказал Воробьев.

