Bloomberg: в МАГАТЭ заявили о близости ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

В агентстве заявили о недопустимости подобных инцидентов

Впервые с 2022 года беспилотник нанес удар по территории Запорожской атомной электространции. Российская сторона заявила, что атаку совершили украинцы, в то же время в Киеве причастность к произошедшему отвергают. Известно, что при нападении пострадало три человека.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии заявил, что атака на ЗАЭС является безрассудной, поскольку способна увеличить риск крупной ядерной аварии. Он рассказал, что было зафиксировано три попадания в основные конструкции защитной оболочки одного из реакторов шестого энергоблока. В перспективе это способно привести к проблемам с охлаждением системы.

Нападение, совершенное накануне, не поставило в целом ядерную безопасность под угрозу. Однако если подобные действия будут продолжаться, то вероятность ядерной катастрофы будет все выше, отметили в МАГАТЭ.

"Каждый раз, когда происходят подобные ситуации, мы приближаемся к этому, поэтому это не искусственный или воображаемый сценарий", – заявил Гросси.

После инцидента глава МАГАТЭ намерен выступить с речью в Совете Безопасности ООН, чтобы обсудить недопустимость повторения схожих атак.