Украина совершила теракт в "Алых парусах": погиб создатель батальона "Арбат"

Украина совершила новый теракт в России
Кадр видео РИА "Новости"
Всего пострадало пять человек

Утром, 3 февраля, ЖК "Аллые паруса" произошел взрыв в холле дома на Авиационной улице. По предварительным данным правоохранителей, Украина совершила в России новый теракт, в результате которого погиб один человек.

Очевидцы сообщили, что главная цель была в сопровождении охранников – у них есть ранения различной степени тяжести. Сообщается, что погибшим может быть президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона "Арбат" 46-летний Армен Саркисян. Источники в правоохранительных органах уже подтвердили его личность.

Всего есть сведения о четырех пострадавших, среди которых жильцы ЖК и консьерж. В холле выбило стекла, есть разрушения, но несущие конструкции не повреждены. Обрушение здания не ожидается. 

Правоохранители полагают, что граната или СВУ были заложены под потолком. Устройство активировали удаленно в момент, когда цель покушения проходила прямо ним. Саперы проверяют остальную территорию на наличие взрывных устройств.

"Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения", – сказал источник.

Как известно, Саркисян обвинялся на Украине в участии в незаконных вооруженных формированях, ведущих боевые действия против ВСУ. По факту случившегося в "Алых парусах" возбуждено уголовное дело.

Источник: ТАСС

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