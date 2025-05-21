Близкие назвали убийство Портнова "показательной казнью"

"Показательная казнь": озвучена причина убийства бывшего советника Януковича
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Мужчину расстреляли из-за украинского конфликта

Андрей Портнов, которого застрелили возле школы в Испании, был убит по политическим мотивам. Такого мнения придерживаются его близкие, которые были в курсе его дел. Они отметили, что организовать покушение в элитном районе непросто, поэтому более вероятно, к нему намеренно хотели привлечь больше внимания.

"Это была показательная казнь – прямо перед школой, на глазах у детей", – говорят знакомые.

По их словам, пока конкретных причин убийства нет, но связь с деловыми отношениями Портнова можно практически исключить – в последние годы в бизнесе он был очень осторожным, не доводил проблемы до конфликта. Зато в политической сфере врагов у него было достаточно.

Источники напомнили, что чиновник ранее осуждал конфликт России на Украине, а также судился с украинскими СМИ, которые называли его "пророссийским". Вместе с этим у него был острый конфликт с чиновниками в Киеве, представлявшими интересы демократической партии США. В 2021 году, после прихода к власти Байдена, на него было наложены американские санкции.

Известно, что покушение произошло в Мадриде, когда Портнов проводил детей в школу. Неизвестные на мотоцикле несколько раз выстрелили в него. Одна пуля попала в спину, другая в шею.

Источник: Telegram

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