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Глава Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны отразили очередное нападение вражеского беспилотника, который был отправлен атаковать столицу.
Мэр сообщил, что на месте падения обломков работают профильные специалисты.
"ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – указано в заявлении, размещенном в Telegram-канале Собянина.
Вражеские атаки продолжаются в разных регионах страны. Противник не оставляет попытки напасть на Москву и другие субъекты Российской Федерации.
Власти Штатов поняли, что допустили неверную тактику в отношении Москвы