Силы ПВО нейтрализовали следовавший к Москве беспилотник — Собянин

Силы ПВО нейтрализовали следовавший к Москве беспилотник — Собянин
Фото: www.unsplash.com
Мэр Москвы поделился подробностями случившегося

Глава Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны отразили очередное нападение вражеского беспилотника, который был отправлен атаковать столицу.

Мэр сообщил, что на месте падения обломков работают профильные специалисты.

"ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – указано в заявлении, размещенном в Telegram-канале Собянина.

Вражеские атаки продолжаются в разных регионах страны. Противник не оставляет попытки напасть на Москву и другие субъекты Российской Федерации.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

"Игра окончена": в США сделали громкое заявление о России

Власти Штатов поняли, что допустили неверную тактику в отношении Москвы

По примеру Европы: как Россия поможет Ирану после атаки США

Американцев хотят наказать за чрезмерную наглость

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей