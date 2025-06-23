Силы ПВО нейтрализовали следовавший к Москве беспилотник — Собянин

Мэр Москвы поделился подробностями случившегося

Глава Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны отразили очередное нападение вражеского беспилотника, который был отправлен атаковать столицу.

Мэр сообщил, что на месте падения обломков работают профильные специалисты.

"ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – указано в заявлении, размещенном в Telegram-канале Собянина.

Вражеские атаки продолжаются в разных регионах страны. Противник не оставляет попытки напасть на Москву и другие субъекты Российской Федерации.