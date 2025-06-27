Кашеварова сообщила об отказе в выплатах участникам операции "Труба" в Судже

"Страшно представить": раскрыта судьба участников операции "Труба" в Судже
Фото: соцсети
Многие из бойцов заработали серьезные проблемы со здоровьем

Российские бойцы, которые прошли по газовой трубе в промышленный район Суджи и нанесли удар по ВСУ, так не получили выплат и наград. Об этом заявила общественник Анастасия Кашеварова. По ее словам, сейчас у большинства из 800 солдат серьезные проблемы со здоровьем, которые на попадают под определение военной травмы.

Известно, что во время операции бойцы прошли почти 16 км по газовой трубе и жили в ней еще шесть дней, дожидаясь подходящего момента для наступления. После успеха они были отправлены в больницу – у одних нашли острый бронхит средней степени тяжести, у других обнаружили рак легких и тромбоэмболию. При этом из выплат они получили по 100 тысяч рублей компенсации.

"Что творилось в этой трубе – страшно представить. Но парни дошли, выполнили приказ. Чем же они заслужили такое отношение? Все, кто был в трубе получили поражение легких. Бойцы задыхались. Кто-то уже погиб", – рассказала Кашеварова.

По ее словам, проблемы с легкими не проходят по классификации как военная или тяжелая травма. Выплаты, положенные по гибели, их родственники также не получили, поскольку в официальных документах указано, что они скончались от легочной болезни. 

Общественник выразила мнение, что участников операции "Труба" нужно наградить и перечислить им положенные выплаты, чтобы достойно отблагодарить солдат за жертву.

Источник: Telegram

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