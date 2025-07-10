Собянин: Направленный в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
912 новости
Глава российской столицы Сергей Собянин рассказал о новой попытке Вооруженных сил Украины нанести удар по Москве. Так, сегодня, 10 июля, был сбит очередной беспилотник, летевший на главный город нашей страны.
Системы противовоздушной обороны отработали на "отлично" и уничтожили вражеский дрон. Сейчас на месте падения фрагментов БПЛА находятся представители профильных служб.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы в своем Telegram-канале.
Возможности незалежных истощены
В ЕС предпринимают очередные попытки провокаций