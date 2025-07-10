Собянин: Направленный в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО

Столица находится под надежной защитой

Глава российской столицы Сергей Собянин рассказал о новой попытке Вооруженных сил Украины нанести удар по Москве. Так, сегодня, 10 июля, был сбит очередной беспилотник, летевший на главный город нашей страны.

Системы противовоздушной обороны отработали на "отлично" и уничтожили вражеский дрон. Сейчас на месте падения фрагментов БПЛА находятся представители профильных служб.

"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы в своем Telegram-канале.