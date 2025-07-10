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Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к главному городу нашей страны сбит уже третий вражеский дрон.
Сегодня, 10 июля, Вооруженные силы Незалежной устроили массированную атаку на Москву и предпринимают тщетные попытки ударить по городу.
Российская система ПВО работает на "отлично" и сбивает все беспилотники противника.
"ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, атаковавший Москву", – написал глава столицы в своем Telegram-канале.
Возможности незалежных истощены
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