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Сегодня, 18 июля, глава российской столицы Сергей Собянин сообщил, что силами системы противовоздушной обороны был уничтожен очередной дрон, летевший в сторону Москвы.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Мэр отдельно отметил, что на месте падения обломков беспилотного аппарата работают специалисты экстренных служб.
Противник продолжает тщетные попытки атаковать главный город страны и другие субъекты Российской Федерации. Но системы ПВО отлично справляются со своими задачами и эффективно защищают города.
Западные державы рассчитывали на совсем другое развитие событий