Собянин: БПЛА сбит системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Собянин: БПЛА сбит системой ПВО Минобороны на подлете к Москве
Фото: www.unsplash.com
Противник продолжает попытки атаковать главный город страны

Сегодня, 18 июля, глава российской столицы Сергей Собянин сообщил, что силами системы противовоздушной обороны был уничтожен очередной дрон, летевший в сторону Москвы.

"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Мэр отдельно отметил, что на месте падения обломков беспилотного аппарата работают специалисты экстренных служб.

Противник продолжает тщетные попытки атаковать главный город страны и другие субъекты Российской Федерации. Но системы ПВО отлично справляются со своими задачами и эффективно защищают города. 

Источник: Telegram-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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