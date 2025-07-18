Собянин: БПЛА сбит системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Противник продолжает попытки атаковать главный город страны

Сегодня, 18 июля, глава российской столицы Сергей Собянин сообщил, что силами системы противовоздушной обороны был уничтожен очередной дрон, летевший в сторону Москвы.

"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Мэр отдельно отметил, что на месте падения обломков беспилотного аппарата работают специалисты экстренных служб.

Противник продолжает тщетные попытки атаковать главный город страны и другие субъекты Российской Федерации. Но системы ПВО отлично справляются со своими задачами и эффективно защищают города.