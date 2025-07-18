Собянин: Еще два БЛПА уничтожены силами ПВО Минобороны на подлете к Москве

Собянин: Еще два БЛПА уничтожены силами ПВО Минобороны на подлете к Москве
Фото: www.unsplash.com
Вражеские дроны продолжают попытки атаковать главный город страны

Сегодня, 18 июля, столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО главного оборонного ведомства нашей страны были уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших в сторону Москвы.

"ПВО Минобороны уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву", – сообщил московский градоначальник в своем Telegram-канале.

Глава столицы отдельно отметил, что на месте падения обломков беспилотного аппарата работают специалисты экстренных служб.

Противник продолжает тщетные попытки атаковать Москву и другие субъекты Российской Федерации. Но системы противовоздушной обороны отлично справляются со своими задачами и эффективно защищают города.  

Источник: Telegram-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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