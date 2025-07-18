Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Сегодня, 18 июля, столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО главного оборонного ведомства нашей страны были уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших в сторону Москвы.
"ПВО Минобороны уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву", – сообщил московский градоначальник в своем Telegram-канале.
Глава столицы отдельно отметил, что на месте падения обломков беспилотного аппарата работают специалисты экстренных служб.
Противник продолжает тщетные попытки атаковать Москву и другие субъекты Российской Федерации. Но системы противовоздушной обороны отлично справляются со своими задачами и эффективно защищают города.
Западные державы рассчитывали на совсем другое развитие событий