Cколько должна длиться эффективная чистка зубов: ответ стоматолога

Cколько должна длиться эффективная чистка зубов: ответ стоматолога
Jochen Tack/www.globallookpress.co
Зубной щеткой дело не заканчивается

Оптимальная зубная щетка и паста с безопасным составом – основа для грамотной чистки зубов, указывает стоматолог-хирург Арам Давидян.  

Эксперт рекомендовал россиянам пользоваться либо мягкой, либо супермягкой щеткой, чтобы исключить повреждение эмали и десен. Замена щетки требуется раз в три-четыре месяца. А выбирать пасту необходимо по составу. Необходимые элементы – полирующие компоненты (карбонат кальция, диоксид кремния), минералы, поддерживающие прочность твердых тканей, экстракты лекарственных растений, и вещества, укрепляющие эмаль.

Откажитесь от пасты с агрессивными пенообразующими веществами (например, лаурилсульфат натрия), грубыми очищающими веществами, такими как измельченный мел, и сильнодействующими антисептиками. Это особенно важно при выборе детской пасты.

Стоматолог указывает, что эффективная чистка зубов длится пару минут. После этого используем ирригаторы, ершики и зубную нить – все, что есть для глубокой очистки, для исключения развития кариеса и пародонтита. 

"Прополощите рот водой для устранения остатков пасты и бактерий. Если рекомендовано доктором, используйте антисептический раствор", – указал стоматолог. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник

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