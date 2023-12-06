Медик объяснил опасность народных методов лечения

Медик объяснил опасность народных методов лечения
Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
Россиян предупредили о последствиях

Народные методы лечения можно применять для лечения больного горла, хотя и с огромной осторожностью, предупредил россиян специалист первичной медпомщи Андрей Тяжельников.

Лечение луком, чесноком и имбирем нередко приводит к новым осложнениям во время болезни – часто слизистая от таких сомнительных методов воспаляется еще сильнее, отмечает "Радио 1". Прогревания провоцируют распространение инфекции. Именно поэтому такая процедура является противопоказаниям при высокой температуре тела.

А вот мед с редькой, или настои трав для полоскания (ромашка, календула и эвкалипт) ввиду наличия антисептических свойств, безвредны для организма. Однако это не является причиной не обращаться врачу. Именно он занимается постановкой диагнозов и назначением лечения.

Пить прохладную воду при больном горле категорически запрещается. Такая жидкость на время позволяет забыть о болях, однако затем усугубляет состояние слизистой. Базовая рекомендация – теплые напитки вроде чая с медом и лимоном, настои из ягод и трав. В конце-концов, просто чистая подогретая вода, смягчающая горло и выводящая токсины.

Эксперт также предупредил, что пить холодную воду при боли в горле категорически нельзя: она может обезболить на короткое время, но усугубит состояние.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

Затравленный Ревва в панике сбежал от российской публики

Знаменитость удивил странным поведением

Разин угрожает вдове Шатунова уголовным делом: все из-за песни в "Слове пацана"

Продюсер утверждает, что та присвоила себе чужую интеллектуальную собственность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей