Медик объяснил опасность народных методов лечения

Россиян предупредили о последствиях

Народные методы лечения можно применять для лечения больного горла, хотя и с огромной осторожностью, предупредил россиян специалист первичной медпомщи Андрей Тяжельников.

Лечение луком, чесноком и имбирем нередко приводит к новым осложнениям во время болезни – часто слизистая от таких сомнительных методов воспаляется еще сильнее, отмечает "Радио 1". Прогревания провоцируют распространение инфекции. Именно поэтому такая процедура является противопоказаниям при высокой температуре тела.

А вот мед с редькой, или настои трав для полоскания (ромашка, календула и эвкалипт) ввиду наличия антисептических свойств, безвредны для организма. Однако это не является причиной не обращаться врачу. Именно он занимается постановкой диагнозов и назначением лечения.

Пить прохладную воду при больном горле категорически запрещается. Такая жидкость на время позволяет забыть о болях, однако затем усугубляет состояние слизистой. Базовая рекомендация – теплые напитки вроде чая с медом и лимоном, настои из ягод и трав. В конце-концов, просто чистая подогретая вода, смягчающая горло и выводящая токсины.

Эксперт также предупредил, что пить холодную воду при боли в горле категорически нельзя: она может обезболить на короткое время, но усугубит состояние.