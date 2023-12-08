Диетолог рассказала о главных врагах поджелудочной железы

Диетолог рассказала о главных врагах поджелудочной железы
Jochen Tack/www.globallookpress.com
Бойтесь панкреатита

Поджелудочная железа страдает, прежде всего, от неправильного рациона, переедания и токсинов, рассказала врач-диетолог Оксана Михалева.

Крайне губителен для этого органа алкоголь. В сочетании с калорийной закуской из жиров вы рискуете развитием острого панкреатита. Повышается риск развития панкреатического диабета.

Как объяснила диетолог, поджелудочная железа в таком случае прекращает выработку достаточного количества инсулина. У человека развивается диабет, требующий постоянного инсулина. А клетки железы при употреблении жирной пищи "забиваются" жиром

"Это вызывает нарушение пищеварения, так как поджелудочная железа является важнейшим органом, вырабатывающим ферменты для переваривания пищи", – указала специалист.

Гастроэнтеролог также предостерегла россиян от злоупотребления простыми углеводами (сладости и выпечка), указав, что они истощают железу. Органу приходится длительное время затрачивать на выработку инсулина.

Источник: Газета.ru

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