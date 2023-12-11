Вирусы наступают: как вырваться из вирусного окружения

Эксперты дают совет, как пережить сезон ОРВИ

В этом году вирусы бросили серьезный вызов населению России. К уже привычным сезонными ОРВИ добавились новые угрозы. Во-первых, ковид. "Омикрон" продолжает мутировать и вот уже в России фиксируют первые случаи заражения охватившим США и Европу субвариантом "Пирола". Грипп тоже преподнес неприятный сюрприз. Так называемый "гонконгский" тип А (H3N2) выявляется во все большем числе российских регионов. А в некоторых, к примеру, в Забайкальском крае, становится "ведущим", вытесняя другие виды гриппа. Не стоит паниковать. Дать уверенный отпор разгулявшимся вирусам возможно.



ВОЗ повысил статус "Пиролы"

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, всего за месяц еженедельная заболеваемость ковидом в России выросла примерно в три раза. Если в конце октября в стране выявляли порядка 25 тыс. заболевших в неделю, то к концу месяца этот показатель вплотную приблизился к 80 тыс. человек. А число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией выросло более чем вдвое, с 3-4 тысяч в неделю до более 8 тысяч случаев.

Обеспокоены врачи и появлением в России новой разновидности коронавирусного штамма "Омикрон" под названием "Пирола". В начале ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала всего о 10 официально зарегистрированных случаях "Пиролы" в России.

Но время идет. И вирус не дремлет.

Одной из причин, по которой "Пирола" вызывает обеспокоенность ВОЗ, является скорость распространения этого варианта. По данным организации, только в США за последние пару недель его распространенность утроилась и сейчас на него приходится каждый новый 11-й случай заболевания (ежедневно ковидом в стране заболевает свыше 60 тысяч человек). Штамм активно распространяется, постепенно вытесняя другие коронавирусные штаммы, в Великобритании, Дании и многих других странах.

Разгружаем организм от вирусов

Специфических симптомов, которые бы указывали на то, что человек подхватил именно "Пиролу" не обнаружено. Да и со многими другими ОРВИ и даже гриппом заболевание легко можно спутать. Повышение температуры, ломота, слабость, интоксикация, катаральные симптомы могут скрывать за собой любой из вариантов коронавируса, ОРВИ или гриппа. Без ПЦР-тестов прояснить картину практически невозможно.

Зато "погасить" вирусную атаку на ваш организм большинства циркулирующих в этом сезоне вирусов очень даже возможно, полагают специалисты. Главное, вовремя начать прием эффективных противовирусных препаратов широкого спектра действия. Это могут быть, к примеру, интерферон, Амиксин или Арбидол. Последний относится к группе так называемых этиотропных средств. Они оказывают действие непосредственно на вирус, не создавая при этом перегрузок для иммунитета человека.

В мире проведено уже более 450 исследований, доказавших эффективность и безопасность умифеновира (международное название действующего вещества российского Арбидола) в борьбе с самыми разными вирусами: вирусы гриппа А (к ним относят "свиной" и "гонконгский" грипп) и гриппа B, COVID-19, включая "Омикрон" и его разновидности, риновирусы, аденовирусы и т.д. Молекулы умифеновира препятствуют проникновению вирусов в клетки и тормозят их размножение, тем самым снижая вирусную нагрузку на организм. А чем меньше вирусная нагрузка, тем легче переносится болезнь. Следовательно, минимизируется и риск опасных осложнений.

Чем раньше начата противовирусная терапия, тем больший эффект потенциально можно получить – ведь на начальной стадии болезни вирусы, как правило, еще не успевают "захватить" организм.

Профессор, доктор биологических наук, заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАН Ирина Ленева напоминает, что этиотропные противовирусные препараты широкого спектра действия эффективны и в качестве средства профилактики заражения. А при возникновении первых, даже незначительных симптомов заболевания, эксперт советует ни в коем случае не медлить с приемом хорошо переносимых противовирусных средств. В качестве примера она называет Арбидол. Ведь вовремя начатое лечение во многом определяет исход заболевания.

В любом случае в сезон ОРВИ и гриппа эксперты советуют проявлять повышенную бдительность и осторожность. Ни в коем случае не стоит забывать о барьерной профилактике и надевать маски особенно в людных местах, если уж избежать их посещений никак не удается. Берегите себя и будьте здоровы!