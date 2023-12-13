Британские ученые исследовали альтернативы сигаретам

По их мнению, бестабачные смеси не так вредят здоровью и позволяют бросить курить

Современные исследования давно выявили наиболее вредные для здоровья продукты, содержащие никотин. На вершине этого списка находятся сигареты и прочие изделия, основанные на горении табака.

Процесс сгорания табака является ключевым источником их токсичности. Именно поэтому курение в долгосрочной перспективе подавляет иммунитет и способствуют развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Менее опасными считаются кальяны и другие всевозможные системы нагревания табака. В целом количество вредных веществ в них меньше, но они все равно пагубно влияют на организм человека из-за большого объема угарного газа, который вдыхается вместе с табачным дымом.

Более безопасной считается никотиносодержащая продукция, в которой вовсе нет табака, к примеру, никпэки и снюсы. "Все горючие табачные изделия оцениваются в диапазоне от 40 до 100 баллов. Все остальные продукты имеют совокупный показатель риска 10 или менее, включая жевательный табак, снюсы, электронные сигареты, никпэки и никотинозаместительную терапию", – говорится в исследовании британских ученых, опубликованных на сайте f1000research.

А специалисты Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН еще в 2020 году пришли к выводу, что альтернативные способы доставки никотина (АСДН) являются как раз тем инструментом, который помогает курильщику снизить риски для здоровья, связанные с негативным воздействием сигаретного дыма. Все известные на сегодняшний день АСДН условно делятся на три группы, напоминают ученые. Это безникотиновые имитаторы курения, неингаляционные системы доставки никотина (пластыри, жвачки, никпэки, снюс) и системы комбинирования имитации курения и доставки никотина (е-сигареты).

"Наши исследования показали, что более предпочтительной стратегией для отказа от курения и минимизации биологических рисков является комбинация систем из первой и второй групп, и особенно сочетание безникотиновых е-сигарет и никотиновых пэков оральной фиксации. По предварительным оценкам, полученным на основании продолжающихся предклинических ис- пытаний, никпэки с разумным содержанием никотина являются одной из самых безопасных и эффективных форм доставки никотина", – говорится в документе.

Правда, надо отметить, что в России список альтернатив для потребителей никотина неуклонно сокращается. Так, еще летом 2020 года торговля любой пищевой никотиносодержащей продукцией, включая бестабачный снюс (никпэки), была запрещена.