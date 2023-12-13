Ученые раскрыли новую причину развития диабета второго типа

Американцы открыли важный факт после опыта на мышах

Американские ученые раскрыли новый механизм развития диабета второго типа, продемонстрировав все на мышах. Оказывается, достаточно заблокировать один фермент, чтобы спасти организм от этого коварного заболевания, передает портал "Ридлайф.ру".

Причина развития диабета второго типа – неспособность организма реагировать на инсулин, что приводит к потере контроля над уровнем глюкозы в крови. В новом исследовании ученые смогли определить фермент, играющий в этом процессе немаловажную роль.

Оказывается, фермент SCAN, переносящий оксид азота к белкам и рецептору, связан с инсулином. Оксид азота – главный химический "передатчик", регулирующий множество гормонов, к которым относится и инсулин.

И у людей, и у мышей, страдающих от диабета, наблюдается повышенная активность этого фермента. А вот без него после "генетического отредактирования" грызунов удалось защитить от диабета.