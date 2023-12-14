Вот почему никогда никогда нельзя есть в лежачем положении

Гастроэнтеролог предупредила о тяжелых последствиях

Очень часто люди предпочитают есть лежа на диване. Завтраки, обеды и ужины плавно перетекают в любимую кровать. Гастроэнтеролог Олеся Кожевникова предупредила об опасных последствиях такой вредной привычки, как прием пищи в лежачем положении.

Прежде всего, увеличивается риск попадания еду в трахею – а случаев подобной смерти, между прочим, великое множество. Многие оказываются не в состоянии оказать себе помощь из-за паники.

Еще одно последствие – ослабление нижнего пищеводного сфинктера, что провоцирует развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). При таком заболевании содержимое желудка отправляется обратно в пищевод, что становится причиной изжоги, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Правильный прием пищи – исключительно сидячее положение, неторопливое и тщательное пережевывание. Не стоит браться за слишком горячую или холодную еду.