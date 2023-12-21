Ранее пробуждение опасно: ученые раскрыли смертельный вред от будильников

Нет ничего лучше естественного пробуждения

Сигнал будильника по утрам не только вызывает раздражение, но и резко повышает артериальное давление, говорится в одном из последних исследований на Западе.

Американские ученые из Университета Вирджинии провели исследование, в котором приняли участие несколько десятков человек. В течение двух дней участники носили специальное приборы, измеряющие артериальное давление, пишет портал "Ридлайф.ру".

В первую ночь все участники просыпались естественно, без резкого пробуждения. А на вторые сутки приходилось ставить будильник, чтобы проснуться после пяти часов сна.

По итогам эксперимента выяснилось, что "насильное пробуждение" приводит к резкому росту артериального давления. Показатели разительно отличаются: при пробуждении от сигнала будильника оно становится выше на 74%.

Оказывается, при чрезмерных "скачках" симпатическая нервная система выдает резкую реакцию, изрядно нагружая сердце. Такой фактор является причиной усталости, одышки, обеспокоенного состояния. В острой форме же ситуация приводит к кровотечениям из носа и боли в голове.

А не так давно ученые раскрыли последствия дефицита витаминаB12.