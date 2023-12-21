Ранее пробуждение опасно: ученые раскрыли смертельный вред от будильников

Ранее пробуждение опасно: ученые раскрыли смертельный вред от будильников
Jörg Horstmann/www.globallookpress.com
Нет ничего лучше естественного пробуждения

Сигнал будильника по утрам не только вызывает раздражение, но и резко повышает артериальное давление, говорится в одном из последних исследований на Западе.

Американские ученые из Университета Вирджинии провели исследование, в котором приняли участие несколько десятков человек. В течение двух дней участники носили специальное приборы, измеряющие артериальное давление, пишет портал "Ридлайф.ру".

В первую ночь все участники просыпались естественно, без резкого пробуждения. А на вторые сутки приходилось ставить будильник, чтобы проснуться после пяти часов сна.

По итогам эксперимента выяснилось, что "насильное пробуждение" приводит к резкому росту артериального давления. Показатели разительно отличаются: при пробуждении от сигнала будильника оно становится выше на 74%.

Оказывается, при чрезмерных "скачках" симпатическая нервная система выдает резкую реакцию, изрядно нагружая сердце. Такой фактор является причиной усталости, одышки, обеспокоенного состояния. В острой форме же ситуация приводит к кровотечениям из носа и боли в голове.

А не так давно ученые раскрыли последствия дефицита витаминаB12.

Источник: Medical Xpress ✓ Надежный источник

Награжденную в Москве Орбакайте припечатали к стенке

Людей возмущает, что "ставшая американкой" певица остается в почете

"Презираю насилие": Боярская опубликовала открытое обращение к россиянам

Знаменитость больше не может молчать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей