Нужно ли бояться за детей из-за вспышки Гонконгского гриппа

Тревожные новости пугают людей

После затянувшейся эпопеи с COVID-19 информация о новых серьезных заболеваниях, несущих массовый характер, серьезно пугает жителей разных стран. Так, сегодня все больше новостей появляется о Гонконгском гриппе.

Инфекционисты отмечают, что новый тип гриппа А действительно является очень опасным недугом, так как может привести к обостренным осложнениям. Более того, при заболевании пожилого человека или ребенка возможен летальный исход, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что еще до начала осени текущего года эксперты предупреждали, что в нашей стране начнут циркулировать вирусы COVID-19 и гриппа одновременно. Очень важно внимательно следить за своим здоровьем, а также фиксировать плохое самочувствие у детей.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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