Какой бесполезный продукт россияне часто едят на завтрак

К питанию нужно подходить очень внимательно

Первый прием пищи играет огромную роль в том, как сложится день – заряд энергии с утра должен быть правильно сбалансированным. Известный медик рассказал, что жители нашей страны очень любят есть на завтрак популярный продукт, который нужно употреблять только на ужин.



Любопытной информацией поделился травматолог-ортопед, руководитель Центра комплексной медицины Геннадий Данильченко. Речь идет о твороге. Специалист пояснил, что кальциевый обмен запускается только по ночам, так что творог принесет пользу только в том случае, если употребить его на ужин.



Медицинский специалист напомнил, что даже кальциевые препараты людям назначают в определенное время, обычно их принимают с 15:00 до 20:00.



Опытный врач посоветовал начинать свой день с теплого стакана воды, который помогает запустить работу желудка и кишечника, уже после этого можно приступать к употреблению пищи.

