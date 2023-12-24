Какой бесполезный продукт россияне часто едят на завтрак

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Первый прием пищи играет огромную роль в том, как сложится день – заряд энергии с утра должен быть правильно сбалансированным. Известный медик рассказал, что жители нашей страны очень любят есть на завтрак популярный продукт, который нужно употреблять только на ужин.
Любопытной информацией поделился травматолог-ортопед, руководитель Центра комплексной медицины Геннадий Данильченко. Речь идет о твороге. Специалист пояснил, что кальциевый обмен запускается только по ночам, так что творог принесет пользу только в том случае, если употребить его на ужин.
Медицинский специалист напомнил, что даже кальциевые препараты людям назначают в определенное время, обычно их принимают с 15:00 до 20:00.
Опытный врач посоветовал начинать свой день с теплого стакана воды, который помогает запустить работу желудка и кишечника, уже после этого можно приступать к употреблению пищи.
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