Какой бесполезный продукт россияне часто едят на завтрак

Какой бесполезный продукт россияне часто едят на завтрак
Фото: www.unsplash.com
К питанию нужно подходить очень внимательно

Первый прием пищи играет огромную роль в том, как сложится день – заряд энергии с утра должен быть правильно сбалансированным. Известный медик рассказал, что жители нашей страны очень любят есть на завтрак популярный продукт, который нужно употреблять только на ужин.

Любопытной информацией поделился травматолог-ортопед, руководитель Центра комплексной медицины Геннадий Данильченко. Речь идет о твороге. Специалист пояснил, что кальциевый обмен запускается только по ночам, так что творог принесет пользу только в том случае, если употребить его на ужин.

Медицинский специалист напомнил, что даже кальциевые препараты людям назначают в определенное время, обычно их принимают с 15:00 до 20:00.

Опытный врач посоветовал начинать свой день с теплого стакана воды, который помогает запустить работу желудка и кишечника, уже после этого можно приступать к употреблению пищи.

Источник: 45.ru ✓ Надежный источник

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