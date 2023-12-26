Этим людям категорически запрещено ходить в баню

Этим людям категорически запрещено ходить в баню
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Малейшая инфекция - чрезвычайный риск после посещения "парилки"

Поход в баню – опасная затея во время переноса инфекционного заболевания. Особенно при повышенной температуре тела, указала терапевт Анастасия Тимощенко, отметившая, что в первую очередь рискуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", специалист напомнила о противопоказаниях при посещении бани: любая инфекция, температура, заболевания кожи с гнойничковыми инфекциями в острой фазе, стенокардия, артериальная гипертензия, декомпенсированная сердечная недостаточность и многое другое.

Медик напомнила, что от похода в баню следует воздержаться беременным женщинам из-за негативной реакции сердечно-сосудистой системы. И, конечно, лучше не водить в "парилку" маленьких детей.


Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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