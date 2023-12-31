Вот почему нужно просыпаться ранним утром: главный секрет молодости

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Пока что человечество не достигло такого развития технологий, которые бы позволяли останавливать процесс старения. Однако замедлить приближающуюся старость вполне реально. Залог отменного здоровья – соответствующий сон.
Как отмечает портал "Ридлайф.ру", ранее пробуждение – примерно между 05:00 и 07:00 – оказывает положительное влияние на состояние кожи и общего состояние организма. Он активно в это время восстанавливается и регенерирует клетки, что как раз таки замедляет процесс старения, улучшая общее самочувствие и обеспечивая нас превосходным настроением на весь день.
Ранние подъемы – эффективное средство для восстановления клеток, поврежденных из-за свободных радикалов и стресса. Именно эти факторы являются главными причинами старения.
Еще один явный и немаловажный плюс от раннего подъема – наличие свободного времени. Его нужно посвятить уходу за собой. Правильное питание, физическая зарядка и уход за кожей – вот и весь секрет.
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