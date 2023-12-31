Вот почему нужно просыпаться ранним утром: главный секрет молодости

Вот почему нужно просыпаться ранним утром: главный секрет молодости
Karl-Heinz Schein/www.globallookpress.com
Уделите с утра время себе, чтобы обеспечить заряд на весь день

Пока что человечество не достигло такого развития технологий, которые бы позволяли останавливать процесс старения. Однако замедлить приближающуюся старость вполне реально. Залог отменного здоровья – соответствующий сон.

Как отмечает портал "Ридлайф.ру", ранее пробуждение – примерно между 05:00 и 07:00 – оказывает положительное влияние на состояние кожи и общего состояние организма. Он активно в это время восстанавливается и регенерирует клетки, что как раз таки замедляет процесс старения, улучшая общее самочувствие и обеспечивая нас превосходным настроением на весь день.

Ранние подъемы – эффективное средство для восстановления клеток, поврежденных из-за свободных радикалов и стресса. Именно эти факторы являются главными причинами старения.

Еще один явный и немаловажный плюс от раннего подъема – наличие свободного времени. Его нужно посвятить уходу за собой. Правильное питание, физическая зарядка и уход за кожей – вот и весь секрет.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

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