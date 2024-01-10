От чего нужно навсегда отказаться при высоком холестерине

От чего нужно навсегда отказаться при высоком холестерине
Ajun Ally/www.globallookpress.com
Избавьтесь от того, что мешает вам нормально жить

Повышенный холестерин в крови предвещает множество проблем, включая инфаркты и атеросклероз. Однако снизить его можно множеством способов. Самый известный – решение проблемы с первопричиной.

Безусловно, можно принимать лекарственные препараты, которые у всех на слуху – фибраты и моноклональные антитела. Однако не менее важно бороться с собственным весом. Будьте честны с самим собой для того, чтобы правильно оценить свое питание для приведения в соответствие с затрачиваемой энергией. Здесь вам поможет врач.

Неврологи рекомендуют привести в порядок образ жизни – регулярно заниматься спортом. Оптимально – по 30-40 минут три или четыре раза в неделю, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Сокращайте потребление трансжиров и жирной еды, делая упор на растительную пищи с волокнами для снижения всасывания жиров и их поступления в кровь. Откажитесь от курения – либо меньше курите. Без легких кардио-нагрузок – никуда.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник

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