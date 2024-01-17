Врач раскрыл главную опасность "болезни X"

Она может довольно быстро захватить земной шар

После пандемии ковида весь мир опасается появления новой болезни, которая будет более заразной и летальной. Ученые и врачи со всех стран готовятся к этому и обсуждают возможные варианты развития событий. Возможная зараза получила название "болезнь X" – иммунолог Владимир Болибок рассказал, в чем может заключаться ее главная опасность.

В беседе с gazetametro.ru он отметил, что основная проблема в том, что степень концентрации и миграции населения сейчас крайне высока. Из-за этого и вирусы с бактериями распространяются довольно быстро. В теории новая "болезнь X" может охватить весь земной шар.

"Проблема будет с вирусами, поскольку они размножаются внутри клеток человека, то есть лекарства сделать против них очень сложно", – подытожил специалист.

Источник: Gazetametro.ru

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