Какие проблемы у беременных приводят к появлению порока сердца у детей

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Врожденный порок сердца является опасным недугом, который могут найти у новорожденного. Ученые попытались установить, что приводит к развитию патологии и выяснили, что на это способны повлиять некоторые недуги у беременной матери. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.
Например, если роженица страдает от сахарного диабета первого типа или ожирения, то шансы на появление ребенка с пороком сердца становятся выше в несколько раз.
Избыточный вес матери может приводить и к другим сердечным патологиям, а ожирение только увеличивает вероятность их появления. Поэтому исследователи отмечают, что крайне важно стабилизировать вес будущей матери до беременности.
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