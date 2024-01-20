Какие проблемы у беременных приводят к появлению порока сердца у детей

Женщинам нужно тщательно следить за своим весом

Врожденный порок сердца является опасным недугом, который могут найти у новорожденного. Ученые попытались установить, что приводит к развитию патологии и выяснили, что на это способны повлиять некоторые недуги у беременной матери. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.

Например, если роженица страдает от сахарного диабета первого типа или ожирения, то шансы на появление ребенка с пороком сердца становятся выше в несколько раз.

Избыточный вес матери может приводить и к другим сердечным патологиям, а ожирение только увеличивает вероятность их появления. Поэтому исследователи отмечают, что крайне важно стабилизировать вес будущей матери до беременности.