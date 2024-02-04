Что разрушает сосуды сильнее трансжиров и курения

Неправильное питание подрывает здоровье

Каждый человек хорошо знает, что сохранить организм в тонусе невозможно без введения в жизнь полезных привычек. Особенно важно придерживаться сбалансированного питания. Как оказалось, существует мощный разрушитель сосудов, который пострашнее курения и трансжиров.



Известный российский врач Ирина Баранова обратила внимание на пагубное воздействие глюкозы на организм. Именно глюкоза способна подорвать здоровье человека, так как активно разрушает сосуды.



Баранова призвала внимательно отслеживать потребления продуктов, содержащих много глюкозы. Такой подход позволит защитить сердечно-сосудистую систему от заболеваний.



Как известно, много глюкозы содержат кондитерские и мучные изделия, картофель, рис, полуфабрикаты, орехи и крупы. За ее уровнем нужно внимательно следить.

