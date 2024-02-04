Что разрушает сосуды сильнее трансжиров и курения

Что разрушает сосуды сильнее трансжиров и курения
Фото: www.unsplash.com
Неправильное питание подрывает здоровье

Каждый человек хорошо знает, что сохранить организм в тонусе невозможно без введения в жизнь полезных привычек. Особенно важно придерживаться сбалансированного питания. Как оказалось, существует мощный разрушитель сосудов, который пострашнее курения и трансжиров.

Известный российский врач Ирина Баранова обратила внимание на пагубное воздействие глюкозы на организм. Именно глюкоза способна подорвать здоровье человека, так как активно разрушает сосуды.

Баранова призвала внимательно отслеживать потребления продуктов, содержащих много глюкозы. Такой подход позволит защитить сердечно-сосудистую систему от заболеваний.

Как известно, много глюкозы содержат кондитерские и мучные изделия, картофель, рис, полуфабрикаты, орехи и крупы. За ее уровнем нужно внимательно следить.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Малинину выставили несколько условий для выступлений в России

Мероприятия с участием звезды могут отменить в любой момент

Наташа Королева тайком покинула Россию: оказалась за океаном

Артистка уехала в Америку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей