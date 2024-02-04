Какой популярный продукт может вызвать онкологию кишечника

К питанию нужно подходить с особым вниманием

Если правильно составлять домашнее меню, многие проблемы со здоровьем можно избежать. Так, известный врач-онколог Иван Карасев рассказал, какой популярный продукт может стать причиной появления раковой опухоли в кишечнике.

Как известно, россияне очень любят полакомиться красным мясом. Мы часто ездим на шашлыки или балуем себя и домашних сочными стейками. Однако, как отметил онколог, красное мясо – очень тяжелая пища для организма.

Дело в том, что этот продукт долго переваривается. Более того, он может приводить к процессам брожения в кишечнике. Таким образом, важнейший орган постоянно находится в воспаленном состоянии. Такие неблагоприятные условия могут привести к раковому заболеванию. Специалист посоветовал есть красное мясо не чаще одного раза в неделю.

