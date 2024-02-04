Ученые раскрыли пользу аэробных нагрузок против опасной болезни печени

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Испанские ученые из Университета Барселоны вместе с коллегами из Чили сделали открытие: аэробика (бег, плавание, прогулки и танцы) эффективно помогают против неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Специалисты провели эксперимент на грызунах, которые занимались физическими нагрузками.
Особенность жировой болезни – концентрация липидных капель в клетках печени. Эксперимент позволил сделать следующий вывод: аэробные упражнения помогают усваивать жиры, сокращая размеры липидных капель и тяжесть самого заболевания, указывает портал "Ридлайф.ру".
Дело в том, что из-за физических нагрузок возникают изменения в физических и функциональных отношениях между каплями жира и и митохондриями. За счет последних окисляются липиды – они и помогают предотвратить прогрессирование НАЖБП.
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