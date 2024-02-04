Ученые раскрыли пользу аэробных нагрузок против опасной болезни печени

Ученые раскрыли пользу аэробных нагрузок против опасной болезни печени
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/www.globallookpress.com
Эксперимент показал, как отражается на органе физическая активность

Испанские ученые из Университета Барселоны вместе с коллегами из Чили сделали открытие: аэробика (бег, плавание, прогулки и танцы) эффективно помогают против неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Специалисты провели эксперимент на грызунах, которые занимались физическими нагрузками.

Особенность жировой болезни – концентрация липидных капель в клетках печени. Эксперимент позволил сделать следующий вывод: аэробные упражнения помогают усваивать жиры, сокращая размеры липидных капель и тяжесть самого заболевания, указывает портал "Ридлайф.ру".

Дело в том, что из-за физических нагрузок возникают изменения в физических и функциональных отношениях между каплями жира и   и митохондриями. За счет последних окисляются липиды – они и помогают предотвратить прогрессирование НАЖБП.

Источник: Metabolismjournal.com

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