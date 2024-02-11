Медик развеяла миф о вреде проветривания для организма

Медик развеяла миф о вреде проветривания для организма
Фото: IMAGO/Foto: Sabine Brose/Sorge/www.globallookpress.com
Сквозняк - дело нужное и полезное, утверждает педиатр

Проветривание помещений в морозы не только не приносит вреда здоровью, но и благотворно влияет на состояние организма, смягчая аллергию и предотвращая развитие ОРВИ, указала педиатр Мария Самсонова.

Многие люди опасаются заболеваний из-за открытого окна. Впрочем, указывает медик, научные исследования и наблюдения врачей говорят о том, что регулярные проветривания помещений лишь снижают риск ОРВИ и даже помогают снизить воздействие аллергенов на организм.

Простуда, указывает педиатр – контакт с вирусом и бактериями, однако не с воздухом, который проникает в комнату из окна. Сильное переохлаждение с резким снижением иммунитета до такой степени, что патогенная флора начинает вовсю "буянить", невозможно.

"Достаточно просто на время проветривания не сидеть прямо под окном или накинуть теплую кофточку, надеть носки, чтобы безопасно проветривать", – объяснила специалист.

Напротив, сквозняк лишь способствует очищению кислорода в комнате от вирусных частиц и аллергенов. Самсонова порекомендовала россиянам проветривать помещение несколько раз в день – от пяти до пятнадцати минут на каждое проветривание.

Источник: "Доктор Питер" ✓ Надежный источник

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