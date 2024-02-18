Как жирность молока влияет на его пользу

Как жирность молока влияет на его пользу
Фото: www.unsplash.com
Богатый витаминами напиток любят во многих семьях

Сегодня все больше россиян стараются осознанно подходить к вопросам, касающимся организации питания. Люди прекрасно понимают, что сохранить здоровье, продлить молодость и защитить себя от многих болячек можно за счет полезных продуктов. Любопытной информацией по поводу жирности молока поделилась врач Евгения Паршина.

При этом, в первую очередь, медицинский эксперт обратила внимание на то, что популярный напиток в целом очень полезен для организма. В молоке содержится много цинка, фосфора и кальция, которые крайне нужны для укрепления костной ткани.

Что касается процента жирности, по словам Паршиной, следует отдавать предпочтение более жирному молоку, так как оно лучше усваивается. При этом, как известно, многие люди считают, что правильнее, наоборот, покупать обезжиренный продукт, мол он не навредит фигуре. А оказалось, что жирное молоко более полезно для кишечника, однако из-за высокого содержания холестерина его все же нужно употреблять с осторожностью.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник

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