Ученые выявили связь между здоровой диетой и борьбой с нездоровым храпом

Ученые выявили связь между здоровой диетой и борьбой с нездоровым храпом
Фото: Jochen Tack/www.globallookpress.com
Специалисты рассказали, как растительная еда помогает бороться с апноэ

Австралийские ученые из Университета Флиндерса выснили, что здоровая диета из с высоким содержанием овощей и фруктов, а также цельнозерновых продуктов понижает риск развития апноэ во сне.

Как отмечает портал "Ридлайф.ру", с таким недугом люди постоянно страдают от громкого храпа во время сна. Дыхание же нередко прерывается, из-за чего люди постоянно просыпаются. Как следствие, все заканчивается не только хронической усталостью, но и риском развития сахарного диабета второго типа, болезями сердца, гипертонией и даже инсультом.

Ученые изучили данные 14 тыс. человек, которые приняли участие в Национальном исследовании здоровья и питания США. Участники рассказали о своих пищевых привычках, а также о том, что ели за последние сутки, заполнив анкету для выявления апноэ.

Результаты показали, что люди, употребляющие преимущественно растительную пищу, на 19 процентов реже страдают от апноэ в сравнении с теми, кто придерживался питания с минимальным содержанием растительной еды.

Возможно, такая диета, предполагают ученые, снижает воспаление и количество жира в организме. А указанные факторы, отмечают эксперты, являются ключевыми в развитии апноэ.

Источник: Medical Xpress ✓ Надежный источник

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