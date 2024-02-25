Минус 17 килограммов за считанные месяцы: все дело в особом приеме пищи

Жительница Вьетнама рассказала, чему обязана такими кардинальными переменами

Жительница вьетнамского Ханоя сбросила 17 килограммов за какие-то полгода – и все благодаря специфичной диете. Тридцатилетняя Тху когда-то весила 67 килограммов при невысоком для такой массы росте – 158 сантиметров. Женщина решила обратиться к специалисту, чтобы выяснить, что менять в рационе.

И тут Тху услышала об "обратной диете", которая предполагает реверсивный порядок приема пищи. Сначала женщина употребляла овощи, затем – белки, а завершала трапезу углеводами. При таком режиме контролировать уровень потребляемых калорий очень легко – как следствие, снижается масса.

Тем самым Тху смогла ограничить себя в потреблении белого риса и белого хлеба, перейдя на цельнозерновые. К приемам пищи добавились перекусы фруктами для быстрого насыщения и снижения чувства голода. Женщина ограничивалась фруктами с низким содержанием сахара, избегала красного мяса и жирной еды. Стала потреблять больше воды – до 2,5 литра в день.

Однако ключевой момент заключался в том, что Тху ела овощи перед тем, как перейти к основному блюду, за счет чего добилась отличного контроля при приеме пищи. Все блюда были приготовлены из запеченных, вареных или приготовленных на пару продуктов.

И, конечно, без спортзала никуда: Тху занималась в зале пять раз в неделю. Основной упор шел на кардио, позднее 30-летняя вьетнамка включила в программу силовой тренинг.