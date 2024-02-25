Кардиолог развеял миф о пользе красного вина

"Французский парадокс" подвергли сомнению

Американские ученые опровергли миф о пользе красного вина для здоровья. Между тем многие обыватели до сих пор верят в положительный эффект спиртного на здоровье сердца. Тем не менее, указывают кливлендские ученые, сердечная мышца получает только урон от алкоголя.

В действительности, указывает кливлендский кардиолог Лесли Чо, красное вино увеличивает риск развития рака и болезней сердца. Сама идея о пользе этого напитка, представленная еще в 1980-х годах французами, пришлась обществу по вкусу. И с тех пор многие начали практиковать "средиземноморскую диету", заключающуюся в употреблении жирной пищи с красным вином.

Однако спустя десятилетия научные круги поставили под серьезное сомнение это утверждение. ВОЗ напоминает, что безопасной для здоровья нормы употребления алкоголя не существует. Поэтому чем меньше человек пьет, тем меньше рисков для его здоровья.

Один бокал вина увеличивает риск сердечной аритмии, а также риск развития рака. При усваивании спиртного организм вырабатывает ацетальдегид – токсичное соединение, вредящее ДНК и белкам в клетке. Они становятся причиной мутаций и роста раковых клеток.

До этого же ученые ссылались на наличие полифенолов в красном вине, которые, предположительно, помогают организму выстраивать защиту кровеносных сосудов сердца. Один из таких полифенолов – ресвератрол. Проблема в том, что опыты в подтверждение этой теории проводились лишь на мышах. Однако доказательств пользы употребления добавок с ресвератролом пока нет. Ученые указывают, что человеку необходимо выпивать минимум сто стаканов красного вина каждый день, чтобы получить количество, эквивалентное тем дозам, которые улучшают здоровье подопытных мышей.