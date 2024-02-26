Как быстро избавиться от отеков

Как быстро избавиться от отеков
Фото: www.unsplash.com
Внешний вид с утра иногда может сильно расстраивать

Появление отеков на теле расстроит любого человека. Особенно сильно из-за этого комплексуют представительницы прекрасной половины человечества. Действительно, увидеть с утра мешки под глазами или испытывать сложности с узким нарядом/ тугими сапогами – весьма неприятно. Известный российский диетолог Лилия Стародубцева рассказала, как быстро справиться с неприятной проблемой.

В первую очередь, эксперт подчеркнула, что не стоит верить мифу о негативном влиянии воды на организм. Некоторые считают, что именно обильное питье приводит к отекам. Однако это абсолютно не относится к чистой воде. Наоборот, ее нехватка может привести к тому, что жидкость будет задерживаться в организме.

А вот чай и кофе действительно могут спровоцировать появление отеков. Именно чистая вода помогает нормализовать водный баланс и избавить от такой неприятности.

Кроме того, важно вести здоровый образ жизни и снизить потребление соленых, а также жареных продуктов. Тогда с проблемой можно будет быстро справиться. Но, в любом случае, при появлении отеков нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник

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