Какие блюда на ужин приводят к бессоннице

Какие блюда на ужин приводят к бессоннице
Фото: www.unsplash.com
Диетолог поделилась важной информацией

Глубокий, здоровый сон очень важен для нормального функционирования организма. Люди, страдающие от бессонницы, демонстрируют низкую работоспособность, часто испытывают раздражительность и даже могут быть агрессивными. Так что очень важно обеспечить себе все условия для полноценного сна. Как оказалось, некоторые продукты могут вызывать бессонницу.

Важной информацией с россиянами поделилась известный врач-диетолог Оксана Михалева. В первую очередь, она обратила внимание на жирные продукты, которыми часто любят ужинать россияне. Речь идет о жирном мясе, фастфуде и полуфабрикатах. Такие продукты сильно нагружают желудочно-кишечный тракт, человек начинает чувствовать дискомфорт и о хорошем сне можно забыть.

То же самое касается белковой пищи. Продукты с высоким содержанием белка провоцируют пищеварение и не дают организму уйти на заслуженный отдых. Разумеется, перед сном также не стоит употреблять напитки, содержащие кофеин. Врач посоветовала есть хотя бы за 2-3 часа до сна и отдавать предпочтение легким продуктам, например, рыбе, овощам или фруктам.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник

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