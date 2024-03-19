Врач назвала самый бесполезный овощ

Диетолог поделилась своим мнением

Как известно, многие адепты правильного питания особое внимание уделяют овощам и фруктам. Следящие за своим здоровьем люди стараются побольше есть эти продукты, заменяя ими гарнир и десерты. Однако, как оказалось, среди овощей не все одинаково полезны.



Так, известный российский врач -диетолог Мария Кадырлеева напомнила, что самым главным плюсом овощей является высокое содержание клетчатки, витаминов и минералов. Эти вещества позволяют наладить работу желудочно-кишечного тракта, а также обеспечивают организм нужным строительным материалом.

Но, как утверждает диетолог, этих компонентов недостаточно много в таком популярном овоще, как огурцы. Врач отметила, что зеленый плод не столь полезен для организма, как некоторые другие овощи, так что не стоит слишком часто отдавать предпочтение огурцам.