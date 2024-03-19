Ревматолог назвала проверенный способ сохранить молодость суставов

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Ключевые условия для сохранения подвижности суставов – постоянные физические нагрузки, правильное питание и отсутствие вредных привычек, указывает ревматолог Наталья Степанова.
Правильное утро, естественно, должно начинаться с зарядки. Достаточно провести в активном темпе с упражнениями на все части тела от 20 до 30 минут. Зарядка не только приводит вас к нужному энергичному состоянию – она улучшает циркуляцию крови, "разминает" связки, делая их более гибкими, и улучшает состояние опорно-двигательного аппарата с качеством жидкости в суставах.
В рационе должно присутствовать достаточное количество белка. Пища, повышающая риск ожирения, вредит суставам из-за риска увеличения нагрузки. Оптимально – нежирное мясо и рыба, которые должны присутствовать в рационе постоянно.
Откажитесь от вредных привычек. Курение с алкоголем, к примеру, чрезвычайно негативно влияют на организм, замедляя скорость усвоения полезных веществ.
Знаменитости устроили некий флэшмоб
После обработки 99,75% бюллетеней действующий президент набрал 87,29% голосов