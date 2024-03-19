Ревматолог назвала проверенный способ сохранить молодость суставов

Все начинается с "правильного" утра

Ключевые условия для сохранения подвижности суставов – постоянные физические нагрузки, правильное питание и отсутствие вредных привычек, указывает ревматолог Наталья Степанова.

Правильное утро, естественно, должно начинаться с зарядки. Достаточно провести в активном темпе с упражнениями на все части тела от 20 до 30 минут. Зарядка не только приводит вас к нужному энергичному состоянию – она улучшает циркуляцию крови, "разминает" связки, делая их более гибкими, и улучшает состояние опорно-двигательного аппарата с качеством жидкости в суставах.

В рационе должно присутствовать достаточное количество белка. Пища, повышающая риск ожирения, вредит суставам из-за риска увеличения нагрузки. Оптимально – нежирное мясо и рыба, которые должны присутствовать в рационе постоянно.

Откажитесь от вредных привычек. Курение с алкоголем, к примеру, чрезвычайно негативно влияют на организм, замедляя скорость усвоения полезных веществ.