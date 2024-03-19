Медик развенчала главный миф о влиянии магнитных бурь на здоровье

Все дело в психосоматике

Магнитные бури не оказывают сильного влияние на состояние человека и не увеличивают риск госпитализации с летальным исходом. Кардиолог Екатерина Кошкина указывает, что всю свою историю многолетней практики в реанимационном отделении не наблюдала ни единого всплеска госпитализаций во время магнитных бурь.

На геомагнитные волнения, указывает Кошкина, не реагирует даже кардиостимулятор, во время работы которого не наблюдается никаких отклонений.

Как полагает специалист, вся информация об ухудшении состояния, на которые жалуются отдельные пациенты при магнитных бурях, вызваны эффектом ноцебо. К примеру, если предложить человеку воду и сообщить, что она якобы отравлена, организм будет реагировать в худшую сторону.

Так, однажды в отделение Кошкиной поступила женщина с гипертоническим кризом, настаивая, что состояние ее организма ухудшается во время магнитных бурь – пациентка слушала прогнозы и готовилась к беде. В тот злополучный день как раз обещали сильную вспышку. И утром та проснулась с тошнотой и головокружением – в итоге решила вызвать скорую.

"Оказалось, бабушка так разволновалась, что два дня забывала принимать назначенные таблетки, почти не спала, а стресс заела запрещенной селедкой. Вот давление и скакнуло", – указала Кошкина.