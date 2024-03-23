Как снизить холестерин с помощью популярных продуктов

Как снизить холестерин с помощью популярных продуктов
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Внесите разнообразие в меню

Жирная пища может привести к появлению серьезных проблем со здоровьем. Медики всегда советуют внимательно относиться к тому, что появляется в вашей тарелке. Неправильное питание на протяжении долгого времени может привести к резкому повышению уровня холестерина, что чревато большими проблемами со здоровьем.

К счастью, холестерин можно снизить за счет популярных продуктов. Если ситуация не запущена, получится обойтись без лекарственных средств. Так, известный российский врач Елена Игнатикова заявила, что для заметного снижения холестерина нужно каждый день употреблять по 400 граммов овощей и фруктов.

Разумеется, при этом следует снизить потребление жирной пищи. Лучше всего почаще баловать себя рыбой и морепродуктами. Такие блюда богаты белком, хорошо насыщают, но при этом не перегружают желудочно-кишечную систему.

Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник

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