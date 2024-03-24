Тайны молодости: как пенсионеру вернуть красоту улыбки

Улыбка очень важна при общении с окружающими

В возрасте 60+ многие сталкиваются с проблемой адентии – отсутствия зубов. Это влияет на общее здоровье организма, лишая человека активной жизни. Дмитрий Черный, эксперт международной компании-производителя в области стоматологических конструкций Nobel Biocare, поделился методами борьбы с этим недугом.

Влияние адентии на организм

Отсутствие зубного ряда существенно усложняет жизнь пожилым людям:



смещение жевательной нагрузки на одну сторону является причиной частых головных болей;

пища попадает в организм плохо пережеванной, поэтому желудок вырабатывает больше кислоты для ее расщепления – это влечет за собой высокую кислотность и дискомфорт в ЖКТ;

из-за недолеченных зубов развивается инфекционный эндокардит, поражаются внутренние оболочки сердца и воспаляется соединительная ткань;

оставаясь без нагрузки, костная ткань разрушается. Атрофия приводит к истончению кости и потере высоты;

адентия снижает самооценку и вызывает психологический дискомфорт. Таким образом, пенсионеры перестают улыбаться и теряют чувство социальной значимости.

Сложности лечения адентии в пенсионном возрасте

Современная медицина предлагает различные методы лечения – от съемных протезов до имплантации. Однако далеко не каждое стоматологическое решение эффективно для пожилых пациентов. Например, не всегда возможно провести лечение при наличии атрофии костной ткани и некоторых хронических заболеваний. Одиночная имплантация всех отсутствующих зубов – дорогостоящая услуга. При этом съемные конструкции недолговечны и требуют тщательного ухода.



Как же пенсионеру вылечить адентию?

Существует универсальная методика восстановления зубов, которая учитывает особенности и потребности организма пожилых людей – оригинальная концепция All-on-4. Она позволяет восстановить весь зубной ряд всего за один день, вернув функциональность и эстетику улыбки.



Главное преимущество оригинальной концепции All-on-4 – установка всего лишь четырех дентальных имплантатов в челюсть, которые служат прочной и стабильной опорой для несъемного протеза. Небольшое количество имплантатов позволяет стоматологам избежать необходимости наращивания костной ткани и, соответственно, осложнений, сопутствующих дополнительным хирургическим вмешательствам. Именно поэтому такое лечение подходит даже диабетикам и лицам старше 80 лет. Оно полностью исключает натирание слизистой, а гигиена не отличается от привычного ухода за зубами. К тому же, операция по установке конструкции занимает всего 2-3 часа, и ее результаты сразу заметны – восстанавливаются речь и жевательная функция.



В наше время благодаря современной стоматологии пенсионеры могут быстро вылечить адентию и вернуть уверенность в себе. Главное – обращаться к грамотному специалисту, профессионалу, который поможет подобрать подходящий метод лечения с учетом индивидуальных особенностей пациента.

