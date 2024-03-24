Тайны молодости: как пенсионеру вернуть красоту улыбки

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В возрасте 60+ многие сталкиваются с проблемой адентии – отсутствия зубов. Это влияет на общее здоровье организма, лишая человека активной жизни. Дмитрий Черный, эксперт международной компании-производителя в области стоматологических конструкций Nobel Biocare, поделился методами борьбы с этим недугом.
Отсутствие
зубного ряда существенно усложняет
жизнь пожилым людям:
смещение жевательной нагрузки на одну сторону является причиной частых головных болей;
пища попадает в организм плохо пережеванной, поэтому желудок вырабатывает больше кислоты для ее расщепления – это влечет за собой высокую кислотность и дискомфорт в ЖКТ;
из-за недолеченных зубов развивается инфекционный эндокардит, поражаются внутренние оболочки сердца и воспаляется соединительная ткань;
оставаясь без нагрузки, костная ткань разрушается. Атрофия приводит к истончению кости и потере высоты;
адентия снижает самооценку и вызывает психологический дискомфорт. Таким образом, пенсионеры перестают улыбаться и теряют чувство социальной значимости.
Современная
медицина предлагает различные методы
лечения – от съемных протезов до
имплантации. Однако далеко не каждое
стоматологическое решение эффективно
для пожилых пациентов. Например, не
всегда возможно провести лечение при
наличии атрофии костной ткани и некоторых
хронических заболеваний. Одиночная
имплантация всех отсутствующих зубов
– дорогостоящая услуга. При этом съемные
конструкции недолговечны и требуют
тщательного ухода.
Существует
универсальная методика восстановления
зубов, которая учитывает особенности
и потребности организма пожилых людей
– оригинальная концепция All-on-4. Она
позволяет восстановить весь зубной ряд
всего за один день, вернув функциональность
и эстетику улыбки.
Главное
преимущество оригинальной концепции
All-on-4 – установка всего лишь четырех
дентальных имплантатов в челюсть,
которые служат прочной и стабильной
опорой для несъемного протеза. Небольшое
количество имплантатов позволяет
стоматологам избежать необходимости
наращивания костной ткани и, соответственно,
осложнений, сопутствующих дополнительным
хирургическим вмешательствам. Именно
поэтому такое лечение подходит даже
диабетикам и лицам старше 80 лет. Оно
полностью исключает натирание слизистой,
а гигиена не отличается от привычного
ухода за зубами. К тому же, операция по
установке конструкции занимает всего
2-3 часа, и ее результаты сразу заметны
– восстанавливаются речь и жевательная
функция.
В
наше время благодаря современной
стоматологии пенсионеры могут быстро
вылечить адентию и вернуть уверенность
в себе. Главное – обращаться к грамотному
специалисту, профессионалу, который
поможет подобрать подходящий метод
лечения с учетом индивидуальных
особенностей пациента.
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