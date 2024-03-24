Какие продукты помогают замедлить старение

Какие продукты помогают замедлить старение
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Правильное питание сохранит красоту

Каждый человек мечтает как можно дольше радовать себя и окружающих цветущим внешним видом. В этом вопросе колоссальную роль играет питание. Известный российский диетолог Ольга Редина рассказала, какие продукты помогают замедлить процессы старения.

Эксперт обратила внимание на антиоксиданты, которые играют очень важную роль в вопросах сохранения молодости. Они в изобилии содержатся в фруктах и ягодах. Так что такие продукты должны регулярно появляться на столе.

Также крайне важно помогать организму вырабатывать коллаген. Многие знают этот элемент как "белок красоты". Именно коллаген делает кожу упругой и возвращает ей молодость. Так что почаще балуйте себя рыбой и морепродуктами, а также регулярно употребляйте мясо, но лучше отдавать предпочтение продуктам с минимальным содержанием жиров.

При правильном подходе к организации питания можно легко сбросить несколько лет, придать коже и телу сияющий вид. Главное – отказаться от вредных и слишком жирных продуктов.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

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