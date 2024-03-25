Врач Гандельман: употребление гречки снижает шанс развития деменции

Назван спасающий от деменции популярный продукт
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Стоит включить блюдо в рацион

Часто в прессе появляются печальные новости о том, что очередную знаменитость разбила деменция. Старческое слабоумие – страшная болезнь, которая практически лишает человека всех радостей жизни, так как он забывает родных и близких. Оказалось, что один популярный продукт может предотвратить развитие такой болезни в будущем.

Любопытной информацией поделился известный российский врач-кардиолог Герман Гандельман. Он рассказал, что простая гречка заметно снижает риск развития деменции у человека. Дело в том, что регулярное употребление полезной крупы на 10% уменьшает уровень холестерина в крови.

Этот показатель крайне важен для поддержания здоровья всех систем организма. В частности, при отсутствии проблем с холестерином у человека нормально работает кровоток в головном мозге, что защищает его от болезней. Также гречка помогает вырабатывать новые нейронные связи, это крайне важно для памяти.

Источник: Жить здорово! ✓ Надежный источник

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